Школьники учатся под дырявой крышей в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокурор проверил условия, в которых учатся дети в спортивной школе в поселке Ягодинское. По результатам осмотра технического состояния учреждения было обнаружено, что во время дождя крыша здания протекает. Директору школы было вынесено представление за нарушение прав учеников.

- Руководство школы не приняло никаких мер, чтобы устранить течь кровли. Поэтому было принято решение направить иск в суд, чтобы возложить обязанности по ремонту крыши на администрацию поселка, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд удовлетворил требование прокурора, но решение пока не вступило в силу. Его исполнение контролируется правоохранительными органами.

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