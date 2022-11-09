Школьники учатся под дырявой крышей в Магаданской области
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Прокурор проверил условия, в которых учатся дети в спортивной школе в поселке Ягодинское. По результатам осмотра технического состояния учреждения было обнаружено, что во время дождя крыша здания протекает. Директору школы было вынесено представление за нарушение прав учеников.
- Руководство школы не приняло никаких мер, чтобы устранить течь кровли. Поэтому было принято решение направить иск в суд, чтобы возложить обязанности по ремонту крыши на администрацию поселка, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.
Суд удовлетворил требование прокурора, но решение пока не вступило в силу. Его исполнение контролируется правоохранительными органами.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru