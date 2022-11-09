Больше 27 тонн живого краба отправили из Хабаровского края в Республику Корея Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управление Россельхознадзора в морском пункте пропуска «Советская Гавань» провело ветконтроль морепродукции, которая предназначена для экспорта в Республику Корея. Партия живого краба-стригуна опилио, которого выловили в октябре на Охотском побережье, объемом 27,1 тонны отправлена «Восточной промысловой компанией» на судне ТДС «Князь Владимир».

- В ходе ветеринарного контроля при оформлении экспортной продукции нарушений не выявлено, - сказали в управлении Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

За 2022 год из пункта «Советская Гавань» было экспортировано больше 131 тонны морепродуктов. Это на 46 больше, чем за весь 2021 год.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.