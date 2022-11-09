В Хабаровске стартовала акция «Дарите людям доброту» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Месячник под названием «Дарите людям доброту» стартовал в краевой столице. Акция приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечают 3 декабря. Целый месяц в Хабаровске будут проходить мероприятия для людей с ограниченными возможностями. В этом году старт акции дал конкурс творчества детей-инвалидов «Твори добро», который проходит в школах с 30 октября по 2 декабря. Также со 2 ноября с детьми проводят классные часы «Доброта спасет мир» и «Помоги ближнему».

- В домах инвалидов и центрах работы с населением в течение месяца будут проходить спортивные мероприятия и концерты. В региональном ресурсном центре для людей с расстройствами аутистического спектра пройдет награждение лауреатов премии ВОРДИ «Родительское спасибо», - рассказали в администрации Хабаровска.

На базе городских библиотек проведут цикл тематических бесед уроков нравственности и доброты. Центр театрального искусства «Бенефис» покажет спектакли «Приключения в день рождения» 28 ноября и «Сделай свой мир красивым» 1 декабря. Городской центр по организации досуга детей и молодежи организуют акцию «Открытое сердце». Творческие коллективы выступят с концертами в Домах ветеранов, пожилых и людей с ограниченными возможностями.

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