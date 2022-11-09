Больше 130 семей получат гуманитарную помощь в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Гуманитарку передадут семьям военнослужащих, которые погибли в зоне СВО, а также во время боевых действий в Сирии, Афганистане и на Кавказе. Хабаровская администрация и региональное отделение «Боевого братства» закупили пять тонн картофеля и четыре тонны капусты.

- Продукты будут переданы семьям, чтобы они чувствовали заботу и понимали, что их не оставили, что мы о них помним, - сказал Сергей Демин, глава хабаровского регионального отделения ВОО «Боевое братство».

Кроме овощей, в ближайшее время поступит 2,5 тонны свежемороженой рыбы, крупа, сгущенное молоко и другие продукты. Всего гумпомощь получат больше 130 хабаровских семей.

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