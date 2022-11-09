Администрация Хабаровска отремонтирует трамвайные пути на улице Руднева Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники прокуратуры Краснофлотского района проверили, в каком состоянии содержатся трамвайные пути по улице Руднева в Хабаровске. Оказалось, что дорога, пересекающая ж/д пути, сильно разрушена. Асфальт, уложенный между рельсами, весь в ямах, глубина которых местами превышает шесть сантиметров. Это говорит о плохом содержании и изношенности путей.

- Прокурор направил в суд иск, чтобы возложить на городскую администрацию обязанности по восстановлению транспортной инфраструктуры, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд удовлетворил требования прокурора, решение вступило в силу. Исполнение контролируется прокуратурой.

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