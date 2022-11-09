Двухэтажный дом сгорел в Комсомольске 9 ноября Фото: @komcitynews Фото: Социальные сети

9 ноября около 8:00 на пульт пожарно-спасательной службы Комсомольска поступил вызов. Спасателям сообщили о возгорании двухэтажного дома на улице Коммунаров. Расчеты выехали на место ЧП в составе 14 человек. К приезду пожарных огнем был охвачен весь частный дом и рядом стоящий гараж. Жильцы успели выйти на улицу. Самостоятельно здание покинули хозяева дома и двое детей.

- Спасатели сразу приступили к тушению огня. В 8:32 пламя удалось локализовать, чтобы предотвратить его распространение. Потушили пожар около 11:00. Он успел уничтожить 190 квадратных метров площади, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Происшествие обошлось без пострадавших. Причины возгорания устанавливаются.

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