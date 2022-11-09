Образовательный кластер «Строительство» появится в Хабаровском крае

Специалистов в сфере строительства начнут готовить в техникумах и колледжах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Представили исполнительной власти, образовательных организаций и бизнес-сообщества обсудили вопрос обеспечения компетентными кадрами строительной отрасли в регионе. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность края.

- Строительство - сфера экономики, которая постоянно меняется. Нужно готовить профессиональные кадры для отрасли. Для этого необходима модернизация системы среднего профобразования. Нужно учитывать потребность региона в кадрах и действующие инвестиционные проекты, - сказала Виктория Хлебникова, министр образования и науки края.

На встрече обсудили план участия в федеральном проекте «Профессионалитет» в 2024 году. Победители отбора получат гранты на создание образовательно-производственных кластеров. Проект позволит улучшить материально-техническую базу учебных заведений, сделать работодателя участником обучения. Как следствие - студенты получат практические знания для развития карьеры в строительной отрасли.

- В крае уже используется похожий опыт. Образовательные кластеры «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт» уже готовят авиастроителей и железнодорожников, а «Водный транспорт» примет первых студентов «Профессионалитета» в 2023 году, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Создание кластера «Строительство» позволит подготовить кадры для запуска новых предприятий, строительства жилых микрорайонов, соцобъектов и инфраструктуры.

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