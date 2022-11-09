Внимание на полис!: «СОГАЗ-Мед» приглашает жителей Хабаровского края обновить свои персональные данные

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мы привыкли считать самыми важными документами паспорт, свидетельство о рождении и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). Если в сведения об этих документах каким-либо образом вкрадется ошибка, их владелец столкнется с серьезными трудностями. Однако есть еще один документ, актуальность и корректность данных в котором никак нельзя игнорировать: это полис обязательного медицинского страхования (ОМС), который дает право застрахованным лицам получать бесплатную медицинскую помощь в рамках системы ОМС.

Обращаем внимание: в связи с изменением с 1 декабря 2022 года законодательства* в части формы полиса ОМС и перехода на единый регистр застрахованных лиц необходимо проверить данные полиса и в кратчайшие сроки обратиться в офисы «СОГАЗ-Мед» в следующих случаях:

1. Изменился документ, удостоверяющий личность. Требуется актуализация данных полиса ОМС. Если информация в этом документе устарела, человек столкнется прежде всего с трудностями в получении медицинской помощи, особенно за пределами региона проживания. К специалистам страховой компании «СОГАЗ-Мед» регулярно поступают обращения от застрахованных, которые не смогли получить медицинскую помощь из-за того, что в их полисе ОМС содержались устаревшие данные.

Обратитесь в свою страховую компанию для актуализации персональных данных, если вы:

- получили паспорт впервые или поменяли его на новый по возрасту (в 14, 20, 45 лет);

- получили новый паспорт взамен утерянного или поменяли Ф.И.О;

- изменили контактный телефон/e-mail.

2. Вы имеете полис ОМС «старого» образца.

Полисы ОМС, полученные до 1 мая 2011 года, необходимо заменить на полис ОМС единого образца и актуализировать свои данные.

3. Истек срок действия временного свидетельства.

Если срок действия временного свидетельства закончился (прошло более 45 рабочих дней с даты его выдачи) и вы еще не забрали свой полис ОМС, необходимо получить в страховой компании изготовленный полис ОМС.

Хабаровский филиал «СОГАЗ-Мед» просит граждан проверить актуальность данных полиса ОМС, заменить полис ОМС старого образца на полис ОМС единого образца, получить при необходимости дубликат и забрать изготовленный полис ОМС. Узнать перечень документов для оформления полиса ОМС, а также получить подробную консультацию по другим вопросам ОМС можно, посетив офисы компании (при себе иметь паспорт и СНИЛС), на сайте «СОГАЗ-Мед» sogaz-med.ru, либо по телефону контакт-центра 8-800-100-07-02.

Полный перечень адресов офисов компании «СОГАЗ-Мед» вы можете узнать на сайте sogaz-med.ru.

Справка о компании:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 года и занимает первое место среди страховых медицинских организаций, насчитывая более 1 300 подразделений на территории 56 субъектов РФ и в городе Байконуре. Количество застрахованных - 44 миллиона человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке.

*Федеральный закон от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».