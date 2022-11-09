Сотрудники ГУФССП проведут прием по вопросам решений суда в отношении мобилизованных и их семей в Хабаровске Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

10 ноября с 10:00 до 18:00 состоится прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в СВО, и их родственников. Также будут рассматриваться обращения, связанные с возвратом просроченных долгов кредиторам.

- С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждающий полномочия, повестку из военкомата, - рассказали в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Попасть на прием к главному судебному приставу и его заместителю можно будет на Карла Маркса, 60 Б. К начальникам структурных подразделений и их замам можно обратиться по месту их расположения.

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