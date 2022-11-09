Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 ноября 2022 2:57

Сотрудники ГУФССП проведут прием по вопросам решений суда в отношении мобилизованных и их семей в Хабаровске

Служебные приставы примут жителей 10 ноября
Александра ЯВИЩЕНКО
Сотрудники ГУФССП проведут прием по вопросам решений суда в отношении мобилизованных и их семей в Хабаровске

Сотрудники ГУФССП проведут прием по вопросам решений суда в отношении мобилизованных и их семей в Хабаровске

Фото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

10 ноября с 10:00 до 18:00 состоится прием граждан по вопросам, связанным с исполнительными производствами в отношении мобилизованных граждан, военнослужащих, участвующих в СВО, и их родственников. Также будут рассматриваться обращения, связанные с возвратом просроченных долгов кредиторам.

- С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность и (или) подтверждающий полномочия, повестку из военкомата, - рассказали в ГУФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Попасть на прием к главному судебному приставу и его заместителю можно будет на Карла Маркса, 60 Б. К начальникам структурных подразделений и их замам можно обратиться по месту их расположения.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.