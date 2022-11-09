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НовостиОбщество9 ноября 2022 4:03

Некоммерческие организации Хабаровского края могут получить гранты до миллиона рублей

Конкурс проводит Федеральное агентство по делам молодежи
Александра ЯВИЩЕНКО
Некоммерческие организации Хабаровского края могут получить гранты на воплощение проектов

Некоммерческие организации Хабаровского края могут получить гранты на воплощение проектов

Фото: Правительство Хабаровского края

Победители конкурса получат грантовую помощь в виде субсидий на организацию мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и гражданское воспитание. Участниками могут стать некоммерческие организации (НКО), молодежные и детские общественные объединения (кроме государственных). Они должны быть зарегистрированы не позже, чем за год до проведения отбора.

Участники могут подать не больше одной заявки. Проекты участвуют в одной из номинаций:

- #воссоздавай_историю - движение исторической реконструкции;

- #сохраняй_память - поисковое движение;

- #помни_о_главном - сохранение исторической памяти;

- #развивай_поколение - гражданско-патриотическое воспитание;

- #служу_отечеству - проекты, реализуемые военно-патриотическими клубами.

- Сейчас НКО не всегда хватает собственного бюджета для реализации значимых мероприятий. Тем более что сохранение исторической памяти и гражданское воспитание сейчас востребованы и актуальны, их стоит популяризировать и всесторонне поддерживать, - сказал Николай Рожков, глава отделения Российского военно-исторического общества Хабаровского края.

Минимальный размер гранта - пять тысяч рублей, а максимальный - миллион. Подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России». Их будут принимать до 29 ноября.

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