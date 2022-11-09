Некоммерческие организации Хабаровского края могут получить гранты до миллиона рублей

Некоммерческие организации Хабаровского края могут получить гранты на воплощение проектов Фото: Правительство Хабаровского края

Победители конкурса получат грантовую помощь в виде субсидий на организацию мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и гражданское воспитание. Участниками могут стать некоммерческие организации (НКО), молодежные и детские общественные объединения (кроме государственных). Они должны быть зарегистрированы не позже, чем за год до проведения отбора.

Участники могут подать не больше одной заявки. Проекты участвуют в одной из номинаций:

- #воссоздавай_историю - движение исторической реконструкции;

- #сохраняй_память - поисковое движение;

- #помни_о_главном - сохранение исторической памяти;

- #развивай_поколение - гражданско-патриотическое воспитание;

- #служу_отечеству - проекты, реализуемые военно-патриотическими клубами.

- Сейчас НКО не всегда хватает собственного бюджета для реализации значимых мероприятий. Тем более что сохранение исторической памяти и гражданское воспитание сейчас востребованы и актуальны, их стоит популяризировать и всесторонне поддерживать, - сказал Николай Рожков, глава отделения Российского военно-исторического общества Хабаровского края.

Минимальный размер гранта - пять тысяч рублей, а максимальный - миллион. Подать заявку на участие можно на сайте АИС «Молодежь России». Их будут принимать до 29 ноября.

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