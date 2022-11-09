Золото за выполнение нормативов ГТО получили около 2,5 тысячи жителей Хабаровского края

«Золото» за выполнение нормативов ГТО получили около 2,5 тысяч жителей Хабаровского края
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровском крае увеличилось количество активных жителей, которые успешно сдали нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). За девять месяцев их стало на 23% больше - почти 2,9 тысячи человек. При этом около 2,5 тысячи сдали нормативы на золото.
- Знак отличия позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы для поступления в вузы. Студенты могут претендовать на повышенную стипендию, а некоторые предприятия поощряют своих сотрудников, выполнивших нормативы ГТО, премиями, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.
Всего в регионе нормы ГТО сдавали больше 10 тысяч человек. В прошлом году их было на 10% меньше.
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