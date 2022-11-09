Новый пешеходный фонтан испытали на набережной Комсомольска Фото: Социальные сети

Новый пешеходный фонтан оборудовали на набережной Комсомольска. Рабочие провели пробный запуск комплекса, чтобы проверить его исправность. Хотя фонтан и заработал, все-таки некоторые проблемы с ним обнаружились. Оказалось, что некоторые струи не подсвечиваются, а также нужно проверить давление в системе.

По словам представителей администрации набережной, настраивать фонтан будут уже с приходом тепла после зимы. Специалисты Государственного строительного надзора, которые проверяют объекты набережной после реконструкции, зафиксировали работу водного комплекса. Но чтобы пройти проверку, нужно, чтобы все элементы на участке (не только фонтана) были исправны.

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