Лесной пожар разгорелся в Хабаровском районе Фото: Правительство Хабаровского края

Несмотря на прохладную погоду, в Хабаровском крае продолжается пожароопасный сезон. Очередной очаг обнаружен в 2,5 километра от села Новокуровка в Хабаровском районе. Причиной возгорания стало неаккуратное обращение человека с огнем. На борьбу со стихией выехали 13 сотрудников лесопожарной службы.

- Теплая погода благоприятствует появлению новых пожаров. Накануне было ликвидировано сразу две термоточки на общей площади в 145 гектаров. Первое возгорание - в четырех километрах от села Победа, а второе - возле села Сельгон в Амурском районе. Сейчас они уже потушены. Пожары пока появляются почти каждый день, - рассказал Роман Ткаченко, представитель минлесхоза Хабаровского края.

Так как снег еще не выпал, риск пожаров повышен в южных и центральных районах края. Здесь еще стоит сухая трава.

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