Сергей Кравчук поручил обустроить тротуары в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука городское управление дорог ремонтирует тротуары и пешеходные зоны в городе. Недавно закончились работы рядом с домом №58 на Запарина. Здесь выложили брусчатку, уложили асфальт и облагородили перила.

- Раньше тротуар не был удобен для маломобильных хабаровчан и мам с колясками. Сейчас дополнительно оборудовали тротуар-дублер с плавным подъемом, параллельно с лестницами. Работы провели на средства из городского бюджета, - сказал Роман Волков, начальник отдела комитета по управлению Центральным районом.

Сейчас работы проводятся на Истомина между Муравьева-Амурского и Амурским бульваром. Здесь оборудовали лестничный марш и пандус для маломобильных граждан. Работы почти закончились. Рабочим осталось установить перила на пандусе. Подходит к концу и монтаж габиона - металлической сетки, наполненной камнями. Он поможет избежать сползания грунта на тротуар.

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