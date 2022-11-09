«Россельхозбанк» предлагает кредит на рефинансирование по ставке от 4,25%

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В РСХБ можно рефинансировать любые кредиты, ранее полученные в РСХБ и других банках, на общую сумму до трех миллионов рублей и срок до пяти лет. Важное условие одобрения заявки на кредит - наличие хорошей кредитной истории. Предложение учитывает запросы различных категорий клиентов, например, оно доступно также пенсионерам в возрасте до 75 лет.

«Рефинансирование кредита - это эффективный инструмент, который позволяет объединить все свои финансовые обязательства в одном продукте и получить дополнительную сумму наличными по выгодной ставке», - отметила директор департамента развития розничных продуктов и процессов РСХБ Елена Волосевич.

Для оформления кредита достаточно паспорта гражданина РФ клиентам, получающим зарплату/пенсию на карту «Россельхозбанка», а также клиентам с подтвержденной записью на портале госуслуг. Оформить заявку можно на сайте банка, а также в отделениях РСХБ.

Подробную информацию по продукту можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8 800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.