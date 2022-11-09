Угон, кража ливневок и бензогенератора: двое мужчин навели шороху в Хабаровске

Сотрудники полиции раскрыли кражу на 630 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

35-летний житель Ильинки нашел связку с ключами от машины рядом с домом на Суворова. Он проверил несколько машин, пока не нашел ту, замок которой поддался. Мужчина сел в иномарку и уехал. Позже владелец авто заявил в полицию об угоне и оценил ущерб в 490 тысяч рублей.

Позже к подозреваемому присоединился 26-летний хабаровчанин. Скооперировавшись, они поменяли номера машины, а на следующий день приехали на стройку в проезде Украинском и украли бензиновый генератор за 50 тысяч. Они продали аппарат незнакомцу на улице за восемь тысяч.

Уже через несколько часов мужчины складывали в багажник иномарки решетки ливневой канализации на 12 тысяч рублей. Их заметил очевидец и сообщил в полицию, назвав приметы сообщников и номер машины.

- Мужчин удалось задержать. Старший уже был судим за хранение наркотиков и пьяное вождение. Он ездил на угнанной иномарке без прав, находясь в федеральном розыске. После задержания его поместили под стражу. Хабаровчанин тоже привлекался к ответственности за кражи, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Во время расследования выяснилось, что житель Ильинки раньше украл еще и электросамокат за 80 тысяч, который принадлежал владельцу сервиса кикшерига. Транспорт нашли во время обыска дома у подозреваемого. Полицейские также вернули самокат владельцу.

За кражу на мужчин завели уголовное дело. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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