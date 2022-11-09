Вырубил табуреткой: вахтовик на Колыме в пьяном угаре избил собутыльника

Мужчина жестко избил товарища, за что несколько следующих лет проведет в колонии Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Магаданской области вынесен приговор мужчине, который напал на приятеля. Евгений (имя изменено - прим. ред.) жестко избил товарища, за что несколько следующих лет проведет в колонии. А все из-за алкоголя.

Евгений приехал в поселок Оротукан в мае этого года на заработки. В ночь с 9 на 10 число он выпивал в гостях у приятеля. Между мужчинами завязалась ссора. Пьяный Евгений сорвался и полез с кулаками знакомому в лицо.

Бил сильно: руками и ногами. Потом подвернулась металлическая табуретка, которую мужчина обрушил на оппонента. Пострадавший получил травмы, ущерб здоровью оценили как средней тяжести. После нападения жертва какое-то время не могла работать.

- С учетом представленных в ходе судебного следствия государственным обвинителем доказательств подсудимый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и три месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Приговор суда не вступил в законную силу.