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НовостиОбщество9 ноября 2022 6:44

«ХабАвиа» запаслась топливом в северных аэропортах Хабаровского края на год вперед

Компания организовала доставку свыше 2,5 тысячи тонн авиатоплива
Александра ЯВИЩЕНКО
«ХабАвиа» запаслась топливом в северных аэропортах Хабаровского края на год вперед Фото: "ХабАвиа"

«ХабАвиа» запаслась топливом в северных аэропортах Хабаровского края на год вперед Фото: "ХабАвиа"

Авиакомпания «ХабАвиа» создала запасы топлива на год вперед в аэропортах, расположенных на севере края - в Чумикане, Нелькане, Аяне, Николаевске и Охотске. Доставки осуществлялись в рамках северного завоза: сначала танкерами до побережья и портов назначения, затем автотранспортом до аэродромов.

- На аэродромах авиатопливо может храниться в емкостях даже при максимально низких температурах до -50. При этом само топливо остынет приблизительно до -35, а его кристаллизация начинается при -60, - рассказали в пресс-службе «ХабАвиа».

Авиакомпания каждый год делает запасы топлива, чтобы обеспечить бесперебойное сообщение с городами на севере края. Объемы закупок растут с увеличением количества рейсов. За девять месяцев этого года они выросли почти на 15% в сравнении с тем же периодом 2021 года.

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