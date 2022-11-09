Конкурс на самое оригинальное видео объявлен в зоосаде Хабаровска Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Белый медведь Алмаз - один из любимцев гостей зоосада «Приамурский». 15 декабря ему исполнится три года. В связи с этим администрация зоосада объявила конкурс на лучшее видео об имениннике. Это может быть видеоролик, клип или даже анимационный мультик, который расскажет об Алмазе. Организаторы конкурса называют главной его целью привлечение внимания к проблеме сохранения популяции белых медведей.

- Заявки на участие и работы принимаются с 10 ноября по 10 декабря на почту zoosad@27zoo.ru, - рассказали в зоосаде «Приамурский» имени Сысоева.

15 декабря с 13:00 до 14:00 состоится праздничное кормление Алмаза. Для него приготовят особенный торт, который именинник попробует в окружении гостей.

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