Специалисты горячей линии 122 в Хабаровском крае получают по 150 звонков в день Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу горячая линия 122 по вопросам частичной мобилизации. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в день операторы принимают по 150 звонков. Чаще всего жителей интересуют вопросы, связанные с денежными выплатами, льготами, пособиями.

В первые недели после объявления частичной мобилизации звонков было гораздо больше - от 1000 до 1500. Сейчас показатель меньше. С 1 ноября специалисты дают консультации также по вопросам осеннего призыва на срочную службу.

За все время работы линии на телефоны поступило порядка 14 тысяч звонков. Операторы ответили на все вопросы жителей и проконсультировали по волнующим темам. Как отметили в правительстве, в крае уже начались выплаты единовременного пособия мобилизованным. Деньги перечисляют по спискам военкомата. Никаких заявлений мобилизованные не пишут, выплата приходит по реквизитам, оставленным в военкомате гражданами.

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