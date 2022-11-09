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НовостиПолитика9 ноября 2022 7:53

На выплаты мобилизованным в Хабаровском крае направлено больше 100 миллионов рублей

Призванные в рамках частичной мобилизации граждане получают единовременно по 150 тысяч рублей
Оксана ШЕМЕТОВА
На выплаты мобилизованным в Хабаровском крае направлено больше 100 миллионов рублей

На выплаты мобилизованным в Хабаровском крае направлено больше 100 миллионов рублей

Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края направило на выплаты мобилизованным уже порядка 100 миллионов рублей. Военнослужащие, призванные в рамках частичной мобилизации, получают единовременно по 150 тысяч рублей. Как отметил в своем телеграм-канале Евгений Никонов, зампред правительства по социальным вопросам, деньги перечисляют на основании списков, полученных из военкоматов.

Там же есть реквизиты, куда перечисляют деньги. Писать дополнительные заявления на выплаты мобилизованным не требуется. Выплаты начали поступать еще 3 ноября. При поступлении новых списков происходит начисление денежных средств. На счет они падают в течение пяти дней.

При этом выплата распространяется на тех, кто находится непосредственно в зоне проведения спецоперации. Также выплаты в размере 50 тысяч рублей получили 24 местных студента, чьих отцов мобилизовали. 97 учащихся получают гарантированную стипендию. Помимо этого край оказывает другие виды поддержки семьям мобилизованных граждан.

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