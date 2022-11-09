В Хабаровском крае стало на 15 почетных доноров больше Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае нагрудные значки «Почетный донор России» получили еще 15 человек. Звание получают только те граждане, которые сдавали кровь уже более 40 раз. В общей сложности с начала 2022 года такой знак получили больше сотни человек. Об этом сообщили в правительстве края.

В апреле этого года началась акция всероссийского масштаба под названием «Культурный код донора». В рамках этого проекта в крае проходят различные мероприятия - экскурсии в музеи, мастер-классы и прочее.

Под эгидой этой масштабной акции в Хабаровском крае стартовал проект «Рекрутинг в донорстве». Школьники региона в рамках акции могут приехать на станцию переливания крови, посмотреть, как происходит процесс, а также посещают информационные уроки по теме.

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