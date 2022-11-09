Меры безопасности ужесточат в школах и детсадах Биробиджана Фото: Олег УКЛАДОВ

В детских садах и средних школах Биробиджана будут усиливать меры антитеррористической защищенности. Как сообщает пресс-служба городской администрации, это связано с письмами, содержащими угрозы взрыва, которые стали чаще поступать в учреждения.

- Наша главная задача - безопасность и благополучие детей, поэтому приняли решение временно усилить меры защиты, - говорит Наталья Еременко, заместитель главы мэрии Биробиджана по социальным вопросам, образованию и культуре.

Учреждения социальной сферы проходят в настоящее время проверки, на местах идет разъяснительная работа с администрациями.

Отметим, в Комсомольске-на-Амуре во время последнего случая, когда анонимы сообщили о заложенной взрывчатке в школах, эвакуации решено было не проводить. Спецслужбы проверили школы во время занятий. Ученики сидели за партами.

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