Еще один оператор запускает туры из Хабаровска в Таиланд Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Из Хабаровска в Таиланд начнет летать еще один туроператор - ANEX Tour. Рейсы планируют запустить дважды в неделю. Старт полетной программы намечен на 28 ноября. Валентина Осеева, представитель Дальневосточной региональной ассоциации туризма, рассказала «КП» - Хабаровск», что действительно туроператор начинает полеты в Таиланд, однако отметила, что частые рейсы - два раза в неделю, могут стать нерентабельными, так как столько туристов не наберется.

- По моему мнению, неграмотно поставлена полетка, два рейса в неделю - это очень и очень много для Хабаровска. Где они будут набирать такое количество туристов? Это первый момент. Второй момент - они, заявляя эту полетную программу, гарантий вылета самолетов на те даты, которые они предлагают, не дают. Уже неоднократно этот туроператор выставляя рейсы с такой частотой, значительно большей, чем другие операторы, а потом эти рейсы отменял либо менял даты, - говорит Валентина Осеева.

Валентина Осеева посоветовала потребителям осторожнее относиться к бронированию, учитывая, что оператор может сдвинуть рейсы из-за недобора. Кроме того, как отмечает собеседница, с 6 ноября туры запустил «Пегас». Борт берет пассажиров со всего Дальнего Востока. Поэтому новые рейсы могут оказаться не совсем рентабельными в плане заполняемости.

- На сегодняшний день есть информация, что «Аэрофлот» скоро начнет из Владивостока летать на Пхукет и в Бангкок, и какая-то часть туристов у нас отсеется, например, приморцы, - говорит Осеева.

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