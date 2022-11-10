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НовостиОбщество9 ноября 2022 22:15

Яйца подорожают в Хабаровском крае на 5-7 рублей с приходом зимы

Повышение цен не связано со вспышкой птичьего гриппа
Александра ЯВИЩЕНКО
Яйца подорожают в Хабаровском крае на 5-7 рублей

Яйца подорожают в Хабаровском крае на 5-7 рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за вспышки птичьего гриппа на птицефабрике «Комсомольская» временно поставлять яйца в Хабаровский край будут из Сибири. Руководство предприятия планирует восстановить работу весной 2023 года. Часть яиц будут поставлять Хабаровский племптицезавод и фабрика Красноярского края.

- В этом году яйца подорожают на 5-7 рублей за десяток. Но это не связанно с птичьим гриппом. Повышение цен происходит ежегодно в осенне-зимний период. Стоимость яиц в торговых сетях отслеживается, - сказал Павел Сторожук, министр сельского хозяйства Хабаровского края.

Напомним, что на птицефабрике в Комсомольске произошел массовый мор куриц. После этого эпидемия вспыхнула на Сахалине на птицефабрике «Островной» и в Магаданской области, уже вторая за год.

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