Дорогу к аэропорту Советской Гавани отремонтировали по технологии холодной регенерации Фото: Правительство Хабаровского края

Подъезд к аэропорту в Советской Гавани отремонтировали с применением инновационных технологий. Для покрытия использовались материалы, устойчивые к непростому дальневосточному климату.

- Впервые на Дальнем Востоке был применен метод ресайклинга (технологии холодной регенерации) без применения органических вяжущих, который позволяет повысить прочность покрытия при снижении стоимости ремонта, - сказал Алексей Потаенко, представитель КГКУ «Хабаровскуправтодор».

На отремонтированном участке расчистили кюветы, устранили пучины земляного полотна, сделали основание из холодной органоминеральной смеси и верхнее покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона. Рабочие укрепили обочины, отремонтировали шесть водопропускных труб, установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком. Всего отремонтировано 12 километров дороги, на что потрачено 269 миллионов рублей.

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