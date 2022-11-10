Юные любители моды из Хабаровска создадут эскизы эко-коллекций одежды

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Крупный оператор связи запускает в Хабаровске региональный творческий конкурс «МТС-FASHION» в рамках благотворительного проекта «Поколение М». Подростки от 11 до 18 лет, мечтающие попасть в мир haute couture, смогут создать модные эко-образы и получить приглашение на мастер-класс с известным российским кутюрье Юлией Далакян.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 23 ноября 2022 года создать один или несколько эскизов и загрузить фото или скан работы на сайт Поколение М. Узнать о том, как сделать шаг в мир большой моды, и получить заряд вдохновения для создания собственных образов ребята могут с помощью видеоуроков fashion-гуру.

Юные таланты, приславшие работы на конкурс, получат возможность принять участие в мастер-классе Юлии Далакян. На нем известный дизайнер поделится трендами российской и мировой моды и даст обратную связь по эскизам участников.

Подведение итогов и награждение победителей регионального конкурса «МТС-FASHION» состоится 26 ноября 2022 года в «Платинум арене». Лучшие работы также войдут в специальную экспозицию, которую организаторы представят в одном из выставочных пространств Хабаровского края до конца 2022 года.

«Благодаря проекту «Поколение М» подростки Хабаровского края и Еврейской АО смогут создать свои эко-образы и получить экспертизу дизайнера, работы которого известны далеко за пределами России. Победителя проекта ждет поездка в модный дом Юлии Далакян. В 2019 году 12-летняя Елизавета Слепышева из Владивостока выиграла в проекте. Ведущий российский дизайнер лично дала Лизе несколько мастер-классов и показала работу своего модного дома в Москве. У ребят из Хабаровского края тоже есть шанс получить этот бесценный опыт», - комментирует директор МТС в Хабаровском крае и ЕАО Наталья Экшенгер.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» - комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями, при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта - pokolenie.mts.ru - дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Юлия Далакян и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие.

За время проекта победителями конкурсов «Поколение М» стали более 700 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.