«Музыкальные батлы» между фонтанами Хабаровска и Комсомольска станут возможны в 2023 году Фото: Александра ЯВИЩЕНКО

В Комсомольске проходит ремонт набережной. В этом году здесь обустроили пешеходный фонтан. До наступления холодов рабочие провели пробный запуск комплекса. Несмотря на некоторые недочеты, фонтан заработал. Уже весной следующего года его окончательно настроят и запустят.

- Теперь можно будет устраивать фонтанно-музыкальные батлы между Хабаровском и Комсомольском. В краевом центре такой фонтан давно работает, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

После смены двух подрядчиков, которые занимались ремонтом набережной, ответственность на себя взяла компания «Вега». Это дочернее предприятие госкорпорации «Ростех». Теперь работы идут по графику. Уже в следующем году комсомольчане смогут увидеть работу нового фонтана, у которого будет два режима: статичный и шоу под музыку.

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