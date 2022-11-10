Предприятия Хабаровского края поддерживают внедрение карты «Муравьев-Амурский» Фото: Правительство Хабаровского края

Предприниматели региона вместе с представителями минпромторга и минцифры обсудили внедрение карты жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» и механизмы взаимодействия. Участниками встречи стали руководители торговых сетей «Белый кролик», «Лунный свет», «ЭНКА техника», «Народная компания», «Франческо Донни».

- Летом во время ПМЭФ соглашение о запуске проекта подписали Михал Дегтярев и гендиректор платежной системы «Мир» Владимир Комлев. Компании края поддерживают идею. Правительство региона работает над тем, чтобы новый сервис был максимально удобным для людей, - сказал Антон Хомед, начальник управления минцифры края.

Карта «Муравьев-Амурский» поможет объединить программы лояльности торговых сетей с помощью сайта и мобильного приложения. Компании смогут сами определять преференции для клиентов.

- Уверен, скоро число участников проекта вырастет. Он благоприятно влияет на социальный имидж и повышает узнаваемость брэнда, - сказал Дмитрий Тенетко, замминистра промышленности и торговли края.

Напомним, ранее губернатор Хабаровского края сказал, что проект стартует 1 декабря. Новую карту можно будет использовать как носитель электронной подписи, СНИЛС, банковскую, социальную, скидочную и транспортную.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.