Пожелавших вступить в ЛДПР в этом году стало на 15% больше, чем в прошлом

В ЛДПР продолжается прием в партию в память о ее лидере Владимире Жириновском. Пожалуй, нет россиянина, кто бы не знал о либерально-демократической партии, которую со дня ее основания возглавлял Владимир Жириновский. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев называет его пророком за то, что тот смог предвидеть большинство событий будущего.

Пророчества Жириновского продолжают сбываться и по сей день. К сожалению, В 2022 году лидера и руководителя не стало. В память о Владимире Вольфовиче в партии организован мемориальный прием, который продлится до конца этого года. Пожелавших вступить в ЛДПР в этом году уже на 15% больше, чем в прошлом

Идея организовать прием как дань памяти основателю и лидеру ЛДПР пришла новому руководителю «соколов». Вступая в партию, новый член получает эксклюзивный партийный билет и нагрудный значок.

Проницательность, живой ум и огромная тяга к справедливости - все это привлекает в партию тысячи активных и неравнодушных к судьбе России людей. Хабаровское региональное отделение ЛДПР приглашает в свои ряды тех, кто поддерживает и разделяет точку зрения основателя партии.