Мэр Хабаровска поздравил c праздником сотрудников органов внутренних дел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

10 ноября вся Россия празднует День сотрудника органов внутренних дел. Раньше этот праздник назывался Днем милиции, но в 2011 году его переименовали. Глава Хабаровска обратился к представителям ведомств, входящих в структуру, с поздравлениями.

- Благодарю за добросовестную и безупречную службу. Желаю здоровья, счастья и благополучия, энергии и успехов в службе на благо Отечества и жителей Хабаровска - города воинской славы! - сказал Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

Глава города отметил, что сотрудники органов внутренних дел посвящают себя благородному делу - защите прав и интересов граждан. Благодаря им в городе удается сохранить спокойную и безопасную обстановку.

Отдельно Сергей Кравчук поздравил ветеранов органов внутренних дел и поблагодарил семьи тех, кто с честью выполняет свою работу. Все служебные достижения, звезды на погонах и награды - это в том числе и их заслуга.

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