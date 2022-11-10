Выставка, посвященная истории Гражданской войны на Дальнем Востоке, откроется в Хабаровске
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В центре образования Хабаровска откроется мультимедийная выставка «Этих дней не смолкнет слава». Экспозиция будет посвящена 100-летию окончания Гражданской войны на Дальнем Востоке. Гости смогут разобраться в событиях 1918-1922 годов. Посетителям расскажут о важных и трагических событиях, покажут образцы оружия того времени и артефакты, познакомят с историей ключевых деятелей войны.
- Мультимедиа в музее - вспомогательный инструмент. Выставка будет сопровождаться демонстрацией фильмов и звуковыми эффектами, - рассказали организаторы.
Откроется выставка 16 ноября в 14:30. Гостей ждут в Краевом центре образования на Павла Морозова 92 Б.
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