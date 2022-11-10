«Сбер» запускает масштабные акции в «Зеленый день»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В честь своего дня рождения «Сбер» запустит целую плеяду различных акций и подарков. Клиентов ждут фантастические скидки и максимально выгодные предложения.

ПРОМОВКЛАД В ЮАНЯХ

«Сбер» представляет новый депозитный продукт - вклад в юанях. Его можно открыть на различные сроки: на один, два, три, шесть, 12, 24 и 36 месяцев. Максимальная сумма вклада не ограничена, минимальная - 10 тысяч юаней. Оформить вклад можно в офисе банка или приложении «Сбербанк онлайн». Предложение будет действовать с 10 января 2022 года до 17 января 2023 года включительно.

Кроме того, с 10 ноября будет увеличен максимальный срок вклада «Новые возможности», действующий с 24 октября. Он позволяет конвертировать доллары в юани и рубли на выгодных условиях. Если раньше его можно было открыть только на три, шесть или 12 месяцев, сейчас сроки действия будут продлены до двух и трех лет.

Чтобы оформить депозит, клиенту необходимо иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму свыше пяти тысяч долларов на конец дня 13 октября. Ставка в рублях зависит от суммы и срока - от 7,35 до 7,44 процента годовых. В юанях она одинаковая - 0,2 процента годовых. Минимальная сумма вклада - 50 тысяч рублей или семь тысяч юаней, максимальная не ограничена. Деньги конвертируются в нужную валюту автоматически по курсу на дату открытия вклада. Открыть вклад «Новые возможности» можно в «Сбербанк онлайн» либо в отделении банка до 15 марта 2023 года.

МАКСИМАЛЬНАЯ СТАВКА ПО ВКЛАДАМ

Помимо этого, к «Зеленому дню» «Сбер» повысил ставку по линейке СберВкладов. Это самые выгодные депозитные продукты в банке с возможностью пополнения. Открыть вклады по максимальной ставке можно с 10 ноября.

- Если открыть вклад на три года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5 процента годовых, а для остальных клиентов с 6,2 до 7,5 процента годовых, - рассказал Кирилл Царев, первый заместитель председателя правления «Сбербанка».

Минимальная сумма открытия вклада - 100 тысяч рублей, максимальная не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в приложении «Сбербанк онлайн», через сервис ставка может быть выше.

СКИДКИ НА КВАРТИРЫ В ИПОТЕКУ

В день рождения «Сбер» предоставит скидки на квартиры в ипотеку. 11 и 12 ноября застройщики-партнеры «Сбера» «Домклик» предоставят клиентам скидку в 25 процентов на жилье. Квартиры можно взять как в ипотеку, так и за собственные деньги более чем в 420 жилых комплексах по всей стране.

- Мы видим, что клиенту, который покупает квартиру, необходимы средства на ремонт, на мебель, - рассказал Кирилл Царев. - Поэтому сейчас специально для таких клиентов мы выводим потребительский кредит с льготной ставкой. Надеемся, что он будет пользоваться популярностью.

11 и 12 ноября у клиентов есть возможность заранее забронировать квартиру на «Домклик» и снизить ставку по ипотеке до одного процентного пункта от действующих программ банка. Для этого нужно оставить заявку на бесплатный подбор новостройки менеджеру, который поможет найти оптимальный вариант с максимальной скидкой.

- Порядка 10 тысяч клиентов уже рефинансировали дорогую ипотеку. Мы рады, что смогли улучшить условия по ипотечным договорам клиентам, взявшим ипотеку по ставке выше 13,9 процента, - отметил Кирилл Царев

Другой способ получить скидку по ставке - на сайте «Домклик» в разделе «Купить» - «Новостройки» выбрать квартиру со специальным значком «Зеленый день». Затем в карточке жилого комплекса или квартиры кликнуть «Забронировать» или «Показать телефон» и позвонить по нему.

ДРУГИЕ БОНУСЫ

«Сбер» уже пятый год подряд проводит акцию «Зеленый день». Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании «СберСтрахование», «СберМаркет», «СберМегаМаркет», «СберЗдоровье» и другие. Из года в год «Зеленый день» помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи - «Сбер ID» - гарантирует безопасность платежей.

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