Погоревший бизнес: владелец склада пиломатериалов едва не лишился всех вложений

Пожар на складе пиломатериалов произошел в Хабаровском крае Фото: @amur_mash Фото: Социальные сети

38-летний мужчина открыл бизнес по продаже пиломатериалов. Он арендовал участок на территории торговой базы в поселке Тополево и завез немаленькую партию товара. Но не успел предприниматель получить первую прибыль, как уже ушел в убыток.

Ночью на территории склада произошел пожар - загорелись брусья древесины. На место приехали сотрудники МЧС и приступили к ликвидации огня. Чуть позже подъехал и владелец погорелого товара. Пожарные быстро потушили пламя, но стихия успела поглотить пять кубометров хвойных досок. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

Сам предприниматель считает, что пожар - дело рук конкурентов. На записи с камер видеонаблюдения, которые установлены на территории базы, он заметил двух неизвестных и считает, что это они устроили поджог. Официального подтверждения этой версии нет.

- Сообщение о пожаре поступило в отдел полиции 9 ноября. Сейчас устанавливаются причины возгорания, проводится проверка, назначены экспертизы. По их результатам будет принято решение об открытии уголовного дела, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

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