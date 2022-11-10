Космонавт Дубров провел урок «Разговор о важном» в школе №30 в Хабаровске

Космонавт Петр Дубров поговорил о важном с хабаровскими школьниками Фото: Администрация Хабаровска

На встречу с семиклассниками школы №30 пришел космонавт-испытатель, хабаровчанин Петр Дубров. Он провел урок «Разговор о важном», рассказав о подготовке к полету и про отбор в отряд, показал видео о том, как выходил в открытый космос.

- Нам представилась уникальная возможность пообщаться с настоящим космонавтом. Я даже пожал руку Петру Дуброву. Он дал мне надеть перчатку космонавта. Это очень добрый и позитивный человек. Я очень горжусь тем, что Петр - хабаровчанин, что он совершил полет в космос, - сказал Константин Меньшиков, ученик школы №30.

Необычный урок с почетным гостем прошел в рамках проекта «Разговор о важном», задача которого - формирование ценностей у молодежи касательно отношения к нашей стране.

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