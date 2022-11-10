Курс по начальной военной подготовке появится в школах Хабаровского края в 2023 году Фото: минобрнауки Хабаровского края

Модуль по начальной военной подготовке появится в школах Хабаровского края со следующего учебного года. Новый курс введут в учебных учреждениях не только региона, но и по всей России.

- До 1 января мы его разработаем, затем пройдет апробация программы. Школы со следующего года смогут использовать ее в своей работе, - сказал Сергей Кравцов, глава Минпросвещения РФ.

Сейчас модули уже входят в учебную программу основ безопасности жизнедеятельности. На этих уроках школьники обсуждают права и обязанности во время призыва и прохождения военной службы, изучают вопросы военно-профессиональной деятельности и оказания первой помощи.

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