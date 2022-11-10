Суд Хабаровска ужесточил приговор женщине за торговлю наркотиками

Суд Хабаровска ужесточили приговор женщине за торговлю наркотиками Фото: УМВД России по Магаданской области

В мае хабаровчанин со своей знакомой выслушали приговор за незаконную пересылку 487 граммов запрещенки из Московской области. Наркотики они хотели продать в Хабаровске через закладки. Тогда суд назначил им наказание в виде лишения свободы. Учитывая, что у женщины есть несовершеннолетний ребенок, осужденной предоставили отсрочку, пока ему не исполнится 14 лет.

Прокурор не согласился с решением суда, посчитав приговор слишком мягким. Он подал апелляцию и представил в качестве доводов то, что суд не в полной мере учел опасность, которую женщина представляет для общества.

- Осужденная сама долго принимала наркотики, торговала ими, впускала наркозависимых в квартиру, где она жила со своим ребенком. Это негативно отражается на воспитании и развитии несовершеннолетнего. Женщина не признала вину. При таких обстоятельствах применение отсрочки наказания не отвечает принципам справедливости, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд принял решение ужесточить меру наказания. Обоим фигурантам дела увеличили срок лишения свободы, а женщине отменили отсрочку исполнения приговора и отправили в исправительную колонию.

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