Уточнение бюджета Хабаровского края продолжается

Комитет рассмотрел 76 поправок от главы региона Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Ко второму чтению законопроекта о краевом бюджете на 2023-2025 годы поступило 76 поправок от губернатора Хабаровского края. С докладом выступил министр финансов Хабаровского края Валентин Костюшин.

С помощью увеличенного объема поддержки со стороны федерального бюджета общая сумма доходов краевого бюджета вырастет до 141,3 миллиарда рублей.

В свою очередь, расходы краевого бюджета дойдут до отметки в 145,6 миллиарда рублей. Из этой суммы 134 миллиарда пойдут на реализацию в Хабаровском крае 37 государственных программ. Среди направлений, которые получат поддержку: здравоохранение, образование, транспортная система, формирование современной городской среды, качество оказания жилищно-коммунальных услуг и другие.

Отдельное внимание было уделено двум новым программам. Первая - «Развитие потребительского рынка в Хабаровском крае» - ставит своей задачей снизить цены на продовольственные товары в определенных населенных пунктах. В рамках программы «Наследие Хабаровского края» будут разработаны и утверждены охранные зоны для объектов и территорий культурного наследия.

Заслушав доклад, участники заседания подняли ряд актуальных вопросов по использованию бюджетных средств. Председатель постоянного комитета по бюджету, налогам и экономическому развитию Кирилл Цмакалов отметил, что некоторые федеральные программы требуют скорейших дополнительных вложений.

- Выезжая на территории, которые должны развиваться согласно федеральной программе «Дальневосточный гектар», я отметил, что условия подъездов к этим территориям отвратительные. Возникает вопрос - как развивать территории, на которые практически невозможно попасть? Дороги, построенные с советских времен, еще имели удовлетворительное состояние, но сейчас они напрочь разбиваются большегрузами, - заметил Кирилл Цмакалов.

Депутат Владислав Чечиков отметил, что вопрос финансирования объектов туризма, который уже поднимался им ранее на заседаниях, также был отражен в обновленном законопроекте. Председатель Законодательной думы Ирина Зикунова интересовалась объемами финансирования инфраструктуры ТОСЭР, а также тем, каким образом и за какие средства будет осуществляться переоборудование автомобильного транспорта и заправочной инфраструктуры под природный газ.

Председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова отметила, что больших вложений требуют социальные вопросы, в числе которых мероприятия по противопожарной и антитеррористической безопасности. А также необходимо активизировать работу по борьбе с оттоком населения.

- Те единовременные пособия, на которые увеличивается объем финансирования, все равно не способны решить проблему нехватки кадров. Поэтому при следующей корректировке следует учесть нерешенные вопросы в сфере образования и здравоохранения, чтобы край стал более привлекательным, - предложила Ольга Ушакова.

Рассмотрев 76 поправок губернатора, комитет решил одобрить обновленный законопроект и рекомендовать Законодательной думе Хабаровского края принять проект в качестве краевого закона. Рассмотрение вопроса состоится 11 ноября на внеочередном заседании думы.