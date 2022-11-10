Дороги ремонтируют в частном секторе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Плановый ремонт дорог частного сектора начался в Хабаровске. В переулке Планерном в микрорайоне «Авиагородок» грейдер выровнял проезжую часть. Такие работы проводятся во всех районах Хабаровска по поручению главы города.

- За весну и лето было выровнено больше 40 улиц в частном секторе с частичным добавлением инертных материалов. Затраты из городского бюджета составили 2,5 миллиона. Осенью выделено еще около 2,4 миллиона. Уже сейчас работы выполнены по двум муниципальным контрактам в Железнодорожном и Индустриальном районах. Они продолжатся до заморозков, - сказал Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Улицы Перспективная, Маяковского, Пассажирская, Яблоневая частного сектора в этом году заасфальтировали в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

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