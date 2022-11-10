Губернатор Хабаровского края поощрил сотрудников Дальневосточной транспортной полиции Фото: УТ МВД России по ДФО

В правительстве Хабаровского края прошла встреча губернатора Михаила Дегтярева с представителями органов внутренних дел, приуроченная к профессиональному празднику, который отмечают 10 ноября.

- Глава региона поприветствовал руководителей, сотрудников и ветеранов ведомств. По словам губернатора, отлаженная система работы органов внутренних дел играет важную роль в социально-экономическом развитии края, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

Безопасность населения и возможность роста экономики региона, приток инвестиций зависит от многих, не всегда заметных, но всегда добросовестно исполненных дел полицейских. Борьба с преступностью, терроризмом и коррупцией, обеспечение безопасности требует от каждого сотрудника профессионализма, бдительности и готовности рисковать жизнью, охраняя закон и порядок.

Губернатор в конце встречи вручил грамоты и благодарности сотрудникам управления на транспорте МВД России по ДФО и хабаровского ЛУ МВД России на транспорте.

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