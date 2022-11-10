Почетный гражданин Хабаровска Мария Киреева умерла 9 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Мария Яковлевна Киреева скончалась 9 ноября в возрасте 97 лет. Она была почетным гражданином Хабаровска и отличником просвещения СССР. Церемония прощания состоится 12 ноября в 12:00 в ритуальном зале Спецкомбината на Карла Маркса, 168.

Мария Яковлевна родилась в Пензенской области в селе Русский Сыромяс. Она начала работать на танковом заводе во время Великой Отечественной войны. Впоследствии получила медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1965 году Мария Киреева воплотила мечту - стала учителем. Она проработала в хабаровской школе №71 (сейчас гимназия №1) до 1982 года. Возглавив учреждение, она сделала его одним из лучших в городе.

- За безупречный труд Мария Яковлевна награждена значком «Отличник просвещения РСФСР», медалью «За доблестный труд», орденом Трудового Красного Знамени, значком «Отличник просвещения СССР», орденом Ленина, медалью «Ветеран труда». Она стала одной из первых, кто удостоился звания почетного гражданина Хабаровска, - рассказали в мэрии города.

В 2001 году Мария Киреева получила премию имени Якова Дьяченко. Ее присуждают тем, кто вносит большой вклад в патриотическое воспитание и сохранение исторического, культурного наследия города.

Выражаем соболезнования родным и близким Марии Яковлевны Киреевой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.