200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Родина моя» в Хабаровске

200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Родина моя»
Фото: Администрация Хабаровска
Благотворительный концерт «Родина моя» в поддержку Вооруженных сил РФ прошел в Городском дворце культуры Хабаровска. Билеты раскупили за несколько дней до мероприятия. Они стоили 350 рублей. Всего удалось собрать около 200 тысяч рублей, которые переведут на специальный расчетный счет.
- Собранные средства пойдут на покупку необходимых вещей и амуниции для мобилизованных, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
На концерте выступили ведущие творческие коллективы города - ансамбль «Берега России», фолк-группа «Варвара», театр песни «Гармония», группа «Токай». Хабаровчане остались довольны мероприятием, а организаторы - его результатом.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru