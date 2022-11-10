200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Родина моя» в Хабаровске

200 тысяч рублей собрали на благотворительном концерте «Родина моя» Фото: Администрация Хабаровска

Благотворительный концерт «Родина моя» в поддержку Вооруженных сил РФ прошел в Городском дворце культуры Хабаровска. Билеты раскупили за несколько дней до мероприятия. Они стоили 350 рублей. Всего удалось собрать около 200 тысяч рублей, которые переведут на специальный расчетный счет.

- Собранные средства пойдут на покупку необходимых вещей и амуниции для мобилизованных, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

На концерте выступили ведущие творческие коллективы города - ансамбль «Берега России», фолк-группа «Варвара», театр песни «Гармония», группа «Токай». Хабаровчане остались довольны мероприятием, а организаторы - его результатом.

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