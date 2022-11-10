Студент Хабаровского техникума принял участие в «Вахте памяти»

Студент Хабаровского промышленно-экономического техникума принял участие в «Вахте памяти» Фото: минобрнауки Хабаровского края

С 24 октября по 6 ноября в Волгоградской области проходила Межрегиональная поисковая экспедиция «Студенческая Вахта Памяти». Ее участниками стали 50 студентов из 12 регионов России. От Хабаровского края участие принял Никита Лясковский - студент третьего курса Хабаровского промышленно-экономического техникума. Его участие стало возможным благодаря финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

- Это для меня бесценный опыт. Самое яркое впечатление - последний день, когда мы с товарищами нашли солдатский медальон. По нему удалось установить имя погибшего защитника Сталинграда - рядового Старкова Владимира Ильича 1906 года рождения из деревни Калиновка, - сказал Никита Лясковский.

Поисковые работы велись в Волгоградской области на территории Самофаловского сельского поселения. Здесь проходили ожесточенные сражения 207, 221, 292 и 308 стрелковых дивизий с немецкими войсками в период с августа 1942 по январь 1943 года.

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