Три учительницы из Хабаровска победили в конкурсе «Педагогический дебют - 2022» Фото: Администрация Хабаровска

В столице прошел всероссийский конкурс «Педагогический дебют - 2022». В нем принимали участие педагоги из разных регионов страны. От Хабаровска победителями стали сразу три преподавательницы. В номинации «Молодые управленцы» лучшей стала Наталья Скалозуб, директор гимназии №6.

- Конкуренты - очень достойные и интересные личности. Мы с ними установили теплые отношения для дальнейшего взаимодействия. Каждый из участников был достоин победы, поэтому было особенно приятно оказаться лучшей в номинации и привезти победу в родной город и край! - сказала Наталья Скалозуб.

В номинациях «Молодой учитель» лучшей стала Мария Пальникова из хабаровского лицея «Звездный». А ее коллега, Анжела Магденко, победила в категории «Молодой классный руководитель».

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