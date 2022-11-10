Тигры охотятся на сторожевых собак в Хабаровском крае

Амурские тигры начали охоту на домашних собак в поселке Хабаровского края
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Амурских тигров практически каждый день замечают жители района имени Лазо. Краснокнижные хищники повадились ходить к людям за легкой добычей. Их целью становятся сторожевые собаки в частных домах. Накануне в Сети появилось видео, где от домашнего животного осталась только цепь и следы крови. Тигр уволок добычу в лесную чащу.
В охотнадзоре говорят, что о нападениях знают, но отлавливать хищника пока не планируют. Тигры приходят в поселок за легкой добычей, потому что хотят есть. А растерзать пса, который к тому же сидит на привязи и не может убежать, для хищников проще простого.
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