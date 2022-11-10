Мокрый снег и дождь ожидают Хабаровский край 11 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждают жителей Хабаровского края о новом циклоне, который накроет регион 11 и 12 ноября. Особенно остро почувствуют изменения в погоде на юге и в центре края. Здесь возможны атмосферные осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за которых дороги покроются льдом.

Осадки в Хабаровске ожидаются ближе к вечеру. Температура ночью будет от -5 до -8, а днем от +1 до +3 градусов. Сила ветра будет колебаться в пределах 6-14 метров в секунду.

В южных районах дождь ожидается днем, когда воздух прогреется от ноля до +5. Ночью температура упадет до 5-10 градусов ниже ноля. Ветер достигнет скорости 6-11 метров в секунду.

В центральной части Хабаровского края погода 11 ноября в основном будет маловетреной. Днем возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится от -4 до -22 градусов, а днем поднимется максимум до +5.

На севере региона ветер западный и северо-западный со скоростью 6-14 метров в секунду, а по побережью - до 20 метров. Ночью столбик термометра покажет от -10 до -20, а днем от -15 до ноля градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.