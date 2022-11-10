Систему «Честный знак» внедряют производители воды в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Производители упакованной воды внедряют обязательную маркировку системы «Честный знак». С 1 ноября на предприятиях введен электронный документооборот. Благодаря ему покупатели могут проверить качество и легальность напитков.

- Большая часть предприятий заранее начала оснащать производства к выпуску маркированной продукции. Это позволяет защитить бренд от подделок, а покупателя - от покупки некачественного товара, - сказала Татьяна Горностаева, начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей промышленности.

«Честный знак» начал существование в России в 2019 году. Сейчас его уже внедрили производители молокопродуктов, упакованной питьевой воды без добавок. Чтобы проверить товар, покупателю нужно отсканировать QR-код на упаковке. Все 18 производителей воды в регионе уже внедрили электронный документооборот.

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