Свыше 4,5 миллиарда рублей выплатили в Хабаровском крае семьям с детьми из социальных категорий

Предварительные итоги одного из направлений национального проекта «Демография» подвели в Хабаровском крае. Власти подсчитали, сколько средств в этом году было направлено на адресную поддержку семей с детьми, принадлежащих к социальным категориям. За 10 месяцев сумма превысила 4,5 миллиарда рублей. Средства выплачивались семьям через региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

При этом общий объем финансирования, предусмотренного на реализацию регионального проекта, составляет почти 5,3 миллиарда рублей. Из них 4,7 миллиарда - федеральные деньги, а около 530 миллионов рублей - краевые.

- К примеру, ежемесячную выплату в связи с рождением либо усыновлением первого ребенка в регионе получили 13206 семей на общую сумму 1,9 миллиарда рублей. Эта выплата предоставляется семьям, чей доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, а осуществляется до достижения ребенком трех лет. Ежемесячную денежную выплату в случае рождения либо усыновления третьего ребенка, а также последующих детей, которая также платится до трех лет, в крае получили свыше 11187 семей на сумму почти двух миллиардов рублей, - пояснила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Кроме того, 3090 семей в регионе оформили единовременную выплату в связи с рождением первого ребенка. По ней сумма выплат составила около 122 миллионов рублей. А региональный материнский капитал по рождению второго ребенка получили 2452 семьи. Из них 1927 семей уже распорядились деньгами на сумму 300 миллионов рублей.

Проектом предусмотрены и меры поддержки семей, у которых есть проблема бесплодия. Такие пары могут за счет государства провести процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Делается это по специальной программе обязательного медицинского страхования. На начало ноября в Хабаровском крае было проведено 990 процедур ЭКО на общую сумму 112 миллионов рублей.

- Теперь нам предстоит завершить все социальные обязательства перед семьями, запланированные до конца 2022 года. Выполнение показателей нацпроекта «Демография» находится в министерстве на особом контроле. Все средства будут использованы по назначению в полном объеме, - подчеркнула Наталья Нелюбина.

Напомним, что перечень социальных мер поддержки семей с детьми, оказываемых в стране, в том числе и в Хабаровском крае, гораздо обширнее. Самыми популярными в настоящий момент из всего пакета помощи являются выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет, а также с восьми до 17 лет. Последняя выплата появилась лишь в апреле этого года по поручению президента России. Глава государства распорядился создать систему детских выплат без пробелов по возрасту. К примеру, на начало ноября в Хабаровском крае выплату на детей с трех до семи лет уже успели получить свыше 32 тысяч семей.