Хабаровские полицейские получили грамоты и благодарности в честь праздника
Фото: Администрация Хабаровска
В Хабаровске полицейские 10 ноября принимали поздравления в честь своего профессионального праздника. Более 50 сотрудников правоохранительных органов получили грамоты и благодарности. Как отметили в администрации города, прием провел вице-мэр Игорь Михайловский в Городском дворце культуры.
- Вы находитесь на страже правопорядка, вы - наш надежный щит от преступности. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции в городе фиксируется снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах, - сказал Михайловский на торжественном мероприятии.
Он также отметил, что в городе на треть упал уровень преступности среди несовершеннолетних, на спад пошла и рецидивистская преступность. Сейчас в городе рассматривается вопрос организации участковых пунктов полиции. К делу подключают инвесторов. Пункты требуются в новых микрорайонах, например, на улице Совхозной.
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