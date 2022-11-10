Хабаровские полицейские получили грамоты и благодарности в честь праздника Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске полицейские 10 ноября принимали поздравления в честь своего профессионального праздника. Более 50 сотрудников правоохранительных органов получили грамоты и благодарности. Как отметили в администрации города, прием провел вице-мэр Игорь Михайловский в Городском дворце культуры.

- Вы находитесь на страже правопорядка, вы - наш надежный щит от преступности. Благодаря слаженной работе сотрудников полиции в городе фиксируется снижение количества правонарушений, совершенных в общественных местах, - сказал Михайловский на торжественном мероприятии.

Он также отметил, что в городе на треть упал уровень преступности среди несовершеннолетних, на спад пошла и рецидивистская преступность. Сейчас в городе рассматривается вопрос организации участковых пунктов полиции. К делу подключают инвесторов. Пункты требуются в новых микрорайонах, например, на улице Совхозной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.