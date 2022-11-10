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НовостиОбщество10 ноября 2022 8:05

Хабаровский край поддержит федеральную программу по развитию спорта на Дальнем Востоке

Инициативу обсудили на заседании совета ДФО под председательством полпреда Юрия Трутнева
Оксана ШЕМЕТОВА
Хабаровский край поддержит федеральную программу по развитию спорта на Дальнем Востоке

Хабаровский край поддержит федеральную программу по развитию спорта на Дальнем Востоке

Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне на заседании совета ДФО под председательством полпреда Юрия Трутнева обсудили федеральную программу развития спорта на Дальнем Востоке. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, регион готов поддержать программу, в крае этому вопросу уделяется особое внимание.

- На территории субъекта реализуются мероприятия федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», строятся спортивные объекты, в том числе на средства «Единой субсидии», - сообщили в правительстве.

В Комсомольске сдали центр сложнокоординационных видов спорта. На территории имеется самый большой скалодром в России. В скором времени достроят региональный центр развития спорта с пятью залами, где одновременно могут заниматься 300 человек. Кроме того, в 2022 году спортсмены Хабаровского края завоевали порядка двух тысяч медалей.

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