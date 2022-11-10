Хабаровский край поддержит федеральную программу по развитию спорта на Дальнем Востоке Фото: Правительство Хабаровского края

Накануне на заседании совета ДФО под председательством полпреда Юрия Трутнева обсудили федеральную программу развития спорта на Дальнем Востоке. Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, регион готов поддержать программу, в крае этому вопросу уделяется особое внимание.

- На территории субъекта реализуются мероприятия федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография», строятся спортивные объекты, в том числе на средства «Единой субсидии», - сообщили в правительстве.

В Комсомольске сдали центр сложнокоординационных видов спорта. На территории имеется самый большой скалодром в России. В скором времени достроят региональный центр развития спорта с пятью залами, где одновременно могут заниматься 300 человек. Кроме того, в 2022 году спортсмены Хабаровского края завоевали порядка двух тысяч медалей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.